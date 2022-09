La Russie s’attend à une récolte de céréales record…150 millions de tonnes

Vladimir Poutine a dit mardi s’attendre à une récolte «record» de 150 millions de tonnes de céréales en Russie en 2022, au moment où Moscou accuse les sanctions occidentales de faire obstacle à ses exportations, notamment vers les pays pauvres. «138,7 millions de tonnes de céréales ont déjà été récoltées (…) et les estimations préliminaires (pour 2022) s’élèvent déjà à 150 millions, dont 100 millions de tonnes de blé. Ce sera un record dans l’histoire de la Russie», a-t-il déclaré lors d’une réunion gouvernementale retransmise à la télévision.

La Russie, grande puissance céréalière, accuse depuis plusieurs mois les pays occidentaux d’entraver ses exportations de produits alimentaires et d’engrais, estimant que cette situation crée un risque pour la sécurité alimentaire mondiale. Selon Moscou, si les sanctions prises par les Etats-Unis et l’Europe pour punir la Russie de son offensive contre l’Ukraine ne visent pas directement le secteur agricole russe, elles gênent le financement et l’écoulement des exportations en ciblant des banques et des sociétés de transport. Lire la suite en cliquant ICI