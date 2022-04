La SAR va reprendre ses activités au mois de mai

En arrêt de production depuis le 29 novembre dernier, la Société africaine de raffinage (SAR) va redémarrer ses activités au courant du mois de mai prochain après plus de quatre mois d’arrêt selon la ministre du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima. ’’La Société africaine de raffinage (SAR) va reprendre ses activités à la mi-mai. Il y a déjà les phases test. Les pipelines fonctionnent comme les conduits d’eaux. Quand elles sont à l’arrêt, on ne peut pas venir et reprendre avec force, il faut y aller doucement’’, a-t-elle expliqué, hier au siège de la société Sen Stock, qui a été la deuxième étape d’une tournée qu’elle a effectuée jeudi.

Auparavant, Aïssatou Sophie Gladima s’était rendue au terminal pétrolier du Port autonome de Dakar où deux navires étaient en train de décharger du gasoil et de l’essence, rapporte Le Témoin. Mme Gladima a insisté sur le fait qu’une grande quantité d’hydrocarbures subitement injectée dans les pipelines pouvait entrainer de dégâts sur les pompes de la SAR. ’’Du point de vue technique, il y a des temps pour faire les phases test et savoir si les réglages ont été faits correctement’’, a-t-elle expliqué. ’’Une fois que tout ce travail est fait, les activités pourront reprendre en mi-mai. En dehors de ce cela, les gens vont nous accompagner le temps que tout cela soit réglé et que la SAR reprenne sa vitesse de croisière’’, a souligné Mme Gladima.