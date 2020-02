La sénégalaise Maty Diop aux Cesars 2020 à Paris

Le film Atlantique est nominé dans 3 catégories des Cesars 2020 en France qui sont des récompenses cinématographiques créées en 1976 et remises annuellement à Paris par l’Académie des arts et techniques du cinéma. La réalisatrice franco-sénégalaise Maty Diop est ainsi en lice pour le César du Meilleur premier film, le César de la meilleure musique originale pour Fatima Al Qadiri et l’actrice principale du film, Mame Bineta Sané, est en course pour le César du Meilleur espoir féminin. Atlantique, le premier long métrage de la cinéaste est un récit politique et onirique qui traite de l’émigration du côté de celles qui sont restées, rappelle E-média.