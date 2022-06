La Sonacos sacrée…le président Omar Samb comblé

C’est un président aux anges qui s’est présenté face aux journalistes pour faire le bilan de l’équipe fanion de Diourbel. Depuis 2009, Diourbel n’a pas eu de pelouse ce qui a impacté négativement sur les performances du club.

Heureusement que pour cette année c’est avec l’apport du président Saer Seck de Diambars qui a offert gracieusement le gazon synthétique avec l’appui du président de la ligue Abdoulaye Fall et du Ministre des Sports Matar Ba qui a participé aux performances de la Sonacos . Le président Omar Samb de féliciter le coach Mame Niang, un produit maison qui a fait toutes ses classes au sein de l’équipe. Avec une bonne évaluation et une remobilisation de tous que l’accession en ligue 1 est possible. Il a aussi remercié le Directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada qui, en bon férus du football, a compris et accompagné le projet jusqu’à l’atteinte des objectifs du club.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn