Les partisans de Déthié Fall exige sa libération

Le parti de l’opposition Déthié Fall attire l’attention de l’opinion nationale et internationale sur « l’arrestation brutale et arbitraire » dont est victime son leader, mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi, devant son siège.

« Le PRP tient en témoin l’opinion nationale et internationale de tout ce qui puisse advenir au Président Déthié FALL qui ne souffre d’aucune

maladie et ne traine aucun handicap au moment de son arrestation», soutiennent ses partisans dans un communiqué.

Face à cette situation, le PRP DISSO AK Askan Wi condamne jusqu’à la « dernière énergie’ ces pratiques autocratiques avec des velléités dictatoriales de Macky Sall. Le PRP exige la libération « immédiate et sans condition » de son président et de tous les otages politiques, et exige également l’arrêt de la bunkérisation des domiciles du Président Ousmane SONKO et du Maire Barthélémy DIAS.

Enfin le PRP s’incline devant la mémoire des compatriotes tombés sous les balles du régime de Macky SALL, prie pour le repos éternel de leur âme, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.