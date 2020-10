La Sonatel immensément riche…un chiffre à près de 1000 milliards

Si beaucoup de services sont affectés par la pandémie de Covid19, ce n’est pas le cas pour la Sonatel. Au contraire, la société de téléphonie note une embellie financière durant le troisième trimestre. Avec un regain d’activités, la Sonatel a vu son chiffre d’affaires passer à 895 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2020, soit une hausse de 3,2% par rapport à celui affiché en septembre 2019.

Cette croissance provient de ses filiales en Guinée, au Mali et en la Sierra Leone. Cette augmentation du chiffre d’affaires est portée par les contributions des relais, notamment la Data Mobile, Orange Money et le Broadband fixe, en raison du renforcement des parts de marché à la suite de la progression des parcs (+7,3% de la base clients fixe, mobile et internet) et des usages, ainsi que des taux de pénétration de la Data 4G et d’Orange Money (23% contre 19,5% en septembre 2019).

A cela s’ajoute la maîtrise des coûts opérationnels, avec une baisse des coûts indirects de 17,26 milliards de francs CFA combinée à une hausse des coûts directs de 11,75 milliards. Ainsi, le ratio charges opérationnelles sur chiffre d’affaires de la Sonatel recule de 2,48%, passant de 60,02% en septembre 2019 à 57,54% en septembre 2020. Aussi, on note une hausse d’EBITDA qui passe de 346,72 milliards de francs CFA à 379,97 milliards.