La TFM ménage Sonko…bouffe Macky et son « Tony »

Incroyable ce qui se passe à la télé futurs Médias (TFM) qui appartient au ministre conseiller du Président de la République, le chanteur planétaire Youssou Ndour, notre Roi du Mbalakh. Comme si sa télé avait été créée pour caresser certains politiciens et cravacher d’autres. La principale cible des chroniqueurs de cette télé…Macky Sall et son ministre de l’intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome. Par contre l’opposant Ousmane Sonko qui y « compte » des sympathies est fortement ménagé…

« Aissatou Diop Fall descend Antoine Diome et le traite de Mickey »

« Ce Diome là, c’est un oui-oui. Il ne peut pas dire non à Macky Sall. Rien ne justifie cette sortie » dit Aïssatou Diop Fall

« le ministre de l’Intérieur est une marionnette qui n’est pas à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée » toujours selon Aïssatou Diop Fall

Le journaliste Pape Djibril Fall a d’emblée fustigé la forme dont le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, a interpellé Ousmane Sonko – concernant sa levée de fonds.

Dans la foulée, il fait un témoignage exemplaire sur le candidat arrivé troisième à la dernière élection présidentielle.

Et tout se passe sur la TFM de Youssou Ndour. Les plateaux de la matinales sont l’occasion pour Aïssatou Diop Fall, chaque mercredi, de crucifier le président Macky Sall et son ministre de l’Intérieur. Comme si elle avait été mandatée pour « écraser » du « Diome » et faire la guerre à Macky Sall.

De son côté, Pape Djibril Fall, s’occupe du « Tony » de Macky tous les vendredis sur le plateau de l’émission « Jakarloo ». On entend tout sur le ministre. Même son style vestimentaire est décrypté par le journaliste. Malheureusement pour le journaliste, il ne sait pas faire la différence entre un costume et un blazer. Et il n’est pas le seul sur le plateau car un autre « fou » s’occupe bien du « Tony » et le massacre régulièrement.

Pape Djibril Fall et « Fou malade » peuvent-ils être considérés comme des chroniqueurs quand on ne les entend jamais critiquer Sonko ? Pape Djibril Fall est le défenseur acharné de Sonko sur le plateau de la TFM ; Il est à l’image du journaliste Pape Alé Niang. Ils sont prêts à « mentir » pour Sonko…Mais les Sénégalais l’ont remarqué et ne les ratent pas sur les réseaux sociaux. « Ils ne font plus du journalisme mais du « Sonkolisme »…

Pourquoi la direction de l’information de la TFM laisse-t-il faire ? En dehors de Charles Faye qui fait l’intello et du naïf Bouba Ndour, le reste est catalogué et estampillé Pro Sonko (comme Pape Djibril Fall, Fou Malade) ou pro Macky (Birima Ndiaye). Même les internautes ont remarqué que le journaliste Pape Djibril Fall se perdait dans des explications et oubliait d’être objectif…Et cela un commentaire sur Twitter nous le rappelle…

Révélations à TFM

Mais pourquoi la direction de l’information n’arrive pas à canaliser ses chroniqueurs ? C’est parce que la TFM est un nid de clans et de mafias organisées. Il y a la Mafia des « communicateurs traditionnels », le clan des « Oustaz », celui des « animateurs »…Et selon nos dernières informations, il y a même une télé dans la télé appartenant à l’un des frères du Roi du Mbalakh qui utilise le matos de la TFM pour faire le business de sa propre télé digitale…Et ce n’est pas tout car un autre frère du ministre Conseiller You possède aussi sa propre agence marketing à l’intérieur de la boîte…C’est la « NDOURISATION » de la TFM…demandez à ceux qui ont claqué la porte…

La Rédaction de Xibaaru