L’actrice de Nollywood demande aux femmes de laisser leurs maris les tromper

Voici pourquoi la femme ne doit pas être en colère quand son époux la trompe, selon une actrice

Actrice de Nollywood, Bella Ebinum a affirmé que c’est dans la nature des hommes de tromper leurs épouses.

Elle a donc exhorté les femmes à ne pas être en colère ou jalouses lorsque leurs conjoints les trompent avec d’autres femmes.

Dans un message vidéo qu’elle a récemment partagé sur sa page de médias sociaux, elle a déclaré qu’autrefois, les hommes gardaient toujours des concubines malgré leurs nombreuses épouses.

La comédienne a déclaré : « Cette vidéo est destinée aux femmes. Je ne sais pas pourquoi tu es en colère et jalouse quand ton mari sort avec d’autres femmes. La vérité est que c’est dans leur nature de tricher. Les hommes doivent tricher, car ils doivent se libérer et s’ils dépendent très souvent de vous, vous ne pouvez pas tout leur donner.

“C’est pourquoi, à cette époque, nos pères se mariaient avec trois femmes, même avec des concubines, parce qu’ils doivent se libérer. Une femme peut rester plus d’un an sans avoir des relations sexuelles, mais un homme ne peut pas rester plus d’un an sans avoir des relations sexuelles. Il aura un cancer de la prostate.”

Source PIA