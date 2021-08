L’Administration pénitentiaire dément Guy Marius Sagna

L’Administration pénitentiaire a tenu à apporter quelques précisions par rapport à la supposée grève de la faim à la prison de Rebeuss. Il s’agit de quelque 60 ou 70 détenus qui ont déclenché un mouvement d’humeur, le lundi 2 août, entre 10 h et 13 h 30, afin que leur dossier soit étudié.

D’après Mme Traoré, Chargée de communication à la Mac de Rebeuss, «ces détenus sont revenus à de meilleurs sentiments, après avoir rencontré le directeur de la prison. C’est une protestation qui a duré seulement quelques heures. Depuis, ils s’alimentent normalement. On ne peut pas parler de grève de la faim, dans ce cas», soutient-elle.

Pour ce qui est du prix du téléphone, Mme Traoré explique que les 6 minutes sont facturées à 500 F pour ce qui est du forfait Orange. Ainsi, poursuit, Mme Traoré, «tout ce qu’on fait, la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss le fait avec consensus, puisqu’on travaille avec les chefs de cellule».

Pour rappel, l’activiste Guy Marius Sagna a annoncé une grève de la faim de quelques détenus dans les Mac de Rebeuss et de Mbour, depuis le lundi 2 août. Une grève qui se poursuit et dont les détenus ont obtenu gain de cause, pour ce qui est des minutes d’appel. En lieu et place des 8 minutes d’appel à 1 000 F Cfa, les détenus pourront appeler pour 10 minutes à 1 000 F Cfa, nous disait le leader de Frapp dans une note envoyée à la presse.

Source : Seneweb