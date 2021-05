Revoilà Lalla Salma…3 ans après son divorce avec le Roi Mohammed VI

La princesse Lalla Salma, zappée par une bonne partie de la presse marocaine, depuis notamment son divorce avec le roi Mohammed VI, a refait la Une de l’actualité au royaume. En effet, discrète depuis son divorce avec le roi Mohammed VI du Maroc, il y a trois ans, Lalla Salma fait à nouveau parler d’elle, non pas pour évoquer son ancienne vie au palais royal, mais à travers le sujet de la lutte contre le cancer.

Le quotidien marocain Le Matin, a indiqué que la Fondation Lalla Salma s’est récemment engagée avec le groupe pharmaceutique MSD pour élaborer un programme d’éducation thérapeutique sur la prévention des cancers chez les femmes et l’amélioration de la qualité de vie pendant et après le traitement du cancer, en particulier chez les mères et futures mères. Lalla Salma, l’ex-épouse du roi Mohammed VI, s’implique d’avantage dans l’humanitaire.

Depuis 15 ans, l’ancienne reine du royaume chérifien a fait de la lutte contre le cancer sa priorité. Avec sa fondation, Lalla Salma tente d’œuvrer pour une meilleure prise en charge des patients atteints de cette pathologie. Une mission qu’elle semble accomplir avec brio. Comme le révélait l’hebdomadaire marocain Telquel en 2016, sa fondation a eu un véritable impact sur le développement des traitements contre le cancer au Maroc, en permettant l’ouverture de nouveaux centres d’oncologie.

Très discrète, Lalla Salma, 43 ans, avait été prise en photo, en 2019, lors de la visite d’un centre de cancérologie. En parallèle, elle continue à garder un œil sur ses deux enfants, Moulay El Hassan et Lalla Khadija. Son fils Moulay El Hassan, héritier au trône du Maroc, vient en effet de célébrer son 18ème anniversaire et semble promis à un brillant avenir. Toutefois, le retour de Lalla Salma à la Une de l’actualité, après avoir été zappée pendant des années a étonné plus d’eux.

Certains journaux n’avaient en effet pas hésité à déverser des insanités sur la mère de Moulay El Hassan, traitée de tous les noms d’oiseau. Aujourd’hui que la boule s’apprête à tourner, avec un pouvoir qui pourrait à tout moment se retrouver entre les mains du fils de Lalla Salma, les positions pourraient en effet bien changer.

Source Afrik