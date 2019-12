« La solution migratoire en Afrique est dans la souveraineté et des initiatives fortes de nos Etats « , selon Lamine Niang de l’Initiative pour la Sauvegarde des Intérêts du Sénégal (ISIS)

Représentant du Sénégal au Forum sur le phénomène des flux migratoires tenu en début de semaine dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, par le Mouvement Panafricain des Leaders (MPL), Lamine Niang a touché du doigt la source du problème migratoire. Pour ce haut responsable politique (APR) qui intervenait sur les questions de jeunesse en général comme l’insertion, le chômage, l’emploi qui contraignent à l’exil, il fallait revenir sur ce qui fait partir les jeunes. Ainsi, il a fait à travers son intervention la relation corrélative entre une « gestion toujours coloniale » des économies et ressources africaines et le flux croissant de départs de jeunes du continent vers d’autres horizons.

Connu pour son franc parlé, le responsable politique sénégalais a indexé l’Europe comme étant un des responsables des manquements du continent. Non sans incriminer les gouvernants africains qui ont une politique diplomatique quelque peu laxiste et même à la limite complice de l’exploitation inéquitable des ressources du continent. « La défense de nos souverainetés est un impératif urgent pour améliorer les conditions de vie des Africains, créer de la valeur et des emplois durables pour les fixer ou au moins réduire le flux de migration clandestine ou forcée », explique-t-il.

« Un renouveau multidimensionnel » comme solution des problèmes migratoires africains.

Dans de nombreux pays africains, l’instabilité politique et économique demeurent les principales causes du phénomène migratoire. Lamine Niang regrette « la dépendance économique de l’Afrique qui sape la confiance des jeunes africains en leurs dirigeants et en leur pays ». L’homme qui voit en la mondialisation une opportunité de par les alternatives de partenariats qu’elle offre, estime qu’il faut remettre les pendules à l »heure et ou se départir de l’emprise européenne surtout sur les partenariats inéquitables. « Il est urgent de diversifier les partenariats économiques avec d’autres grandes puissances comme la Russie , la Chine, le Brésil, la Turquie… » La diversification des partenaires est une chance pour l’Afrique pour plus d’équité dans le traité humain et des affaires économiques », ajoute-t-il.

A Nouakchott, Lamine Niang a plaidé pour une nouvelle approche sous le slogan » Nouveau rêve africain : osez rêver d’Afrique » axé sur l’audace. L’audace de se départir des partenariats inéquitables et de se prendre en main.

« Il faut repenser le modèle de coopération mais aussi économique pour freiner le phénomène migratoire clandestin qui entraine vers la mort des certaines de nos enfants et frères dans les eaux profondes de la Méditerranée et la Mer rouge ».

Il est revenu sur les chiffres alarmants des cas de décès enregistrés ces dernières années sur les candidats africains à l’émigration clandestine. , mais aussi tous les maux se rapportant au trafic (existences de réseaux mafieux, passeurs, proxénètes, trafiquants d’organes humains jusqu’aux terroristes…)

Cette situation a, selon lui, ouvert un boulevard à l’endoctrinement à des fins terroristes.

Des idées pertinentes proposées qui méritent suivi.

Le représentant du Sénégal n’est pas reparti sans proposer des pistes de solutions saluées unanimement par l’audience, avec notamment la création d initiative d’économie locale (IEL), mais aussi des Centres de Profits Locaux et une Grande Cellule Panafricaniste contre ou pour l’immigration avec des missions assignées et définies spécifiquement. Des initiatives personnelles qu’il a bien voulu partagées généreusement avec les confrères de la sous-régions, non sans inviter à prendre en considération leur adéquation avec les politiques publiques de nos différents gouvernements.

De belles idées qui sans aucun doute vont conditionner la suite de ce forum inauguré par l’ancien Ministre des Affaires étrangères du Sénégal le Panafricanisme M. Cheikh Tidiane Gadio. Etaient également présents Mme Aya Chabi Représentante de l’Union Africaine (UA), Mme Yasmina Bileoma Représentante de Yali de Barack Obama, M. Taleb Sidi Ahmed Ministre de l’Emploi et de la Jeunesse de la République Islamique de Mauritanie, M. Mardochée Degan Président de l’Ordre des Jeunes Leaders Africains (OJLA), M. Peter Afadodan Président du Mouvement Panafricain des Leaders (MPL), ainsi que de nombreux autres délégations et représentants de pays africains.

Rappelons qu’aujourd’hui, le monde compte plus de migrants que jamais : plus de 272 millions de migrants internationaux. Ce qui vaut 3.5% de la population mondiale. Des migrations clandestines périlleuses et dangereuses, au cours desquelles on compte de nombreuses pertes en vie humaine. En 2016, les statistiques de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) font état de 7 495 victimes et 40,5% des décès enregistrés sur les trois années précédentes. Pour le compte de l’année 2017, on dénombre plus de 150 000 immigrés africains arrivés sur le sol européen selon les chiffres de l’OIM