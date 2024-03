L’ancien président Abdou Diouf a félicité Bassirou Diomaye Faye

Les chefs d’État du continent continuent d’envoyer des messages de félicitations au président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. L’ancien président Abdou Diouf n’est pas en reste. Selon les informations de Dakaractu, ce dernier a envoyé, hier, une délégation représentée par ses deux enfants Serigne Makhtar Diouf et Habib dans un hôtel de la place où se trouvaient Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.

Sur les lieux, le président Diouf a appelé Bassirou Diomaye Faye et a remercié le peuple sénégalais pour sa maturité démocratique et félicité le vainqueur de l’élection présidentielle. Par la même occasion, il lui a donné des conseils avant de prier pour sa réussite.

Pour sa part, le président nouvellement élu l’a aussi remercié et lui a assuré de faire tout son possible afin d’être le président de tous les sénégalais et de toutes les sénégalaises. Une manière pour lui de montrer son attachement à la réconciliation et à l’unité nationale et au développement du Sénégal, comme il l’a souligné lors de sa première déclaration faite après la proclamation des résultats du scrutin du 24 mars dernier.