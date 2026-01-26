L’APR à la reconquête territoriale…Macky Sall réorganise son parti

Depuis sa résidence d’exil, l’ancien chef de l’État sénégalais, Macky Sall, a sifflé la fin de la récréation au sein de l’Alliance pour la République (APR-Yaakaar). Par un arrêté daté du 20 janvier 2026, il a procédé à une restructuration en profondeur des instances de son parti. Ce mouvement stratégique intervient dans un climat politique marqué par l’hégémonie croissante du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité) et signale une volonté manifeste de remobilisation des troupes pour les échéances électorales à venir, notamment les municipales.

Cette réorganisation se caractérise par la nomination de figures historiques et de cadres fidèles à des postes clés. En confiant le pôle porte-parolat à Moussa Bocar Thiam et en confirmant des piliers comme Seydou Gueye aux alliances ou Birame Faye à la direction des structures, Macky Sall cherche à verrouiller la cohésion interne. L’objectif est clair : transformer une formation politique encore sonnée par ses récents revers en une machine de guerre électorale capable de rivaliser avec le dynamisme de la majorité actuelle.

Le choix de renforcer les ailes sociales, la diaspora et la jeunesse, avec les nominations respectives de Fabinta Ndiaye, Mamadou Talla et Moussa Sow, témoigne d’une volonté de reconquérir les segments de l’électorat qui ont massivement basculé vers le Pastef lors des derniers scrutins. L’APR tente ainsi de colmater les brèches et de réoccuper le terrain social, terrain sur lequel le régime de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko a bâti son ascension.

Face au rouleau compresseur du Pastef, qui jouit d’un état de grâce persistant et d’un contrôle rigoureux de l’appareil d’État, l’opposition républicaine joue son va-tout. Cette mue administrative de l’APR est la première étape d’une stratégie de résistance. En clarifiant les responsabilités, le parti espère mettre fin aux querelles de positionnement interne pour se concentrer sur son unique adversaire politique.

Le calendrier n’est pas fortuit. Les prochaines élections municipales représentent le premier test de représentativité locale pour le nouveau régime, mais aussi une opportunité de survie pour l’APR. Pour Macky Sall, il s’agit de prouver que son parti conserve un ancrage territorial solide, capable de faire barrage à l’ambition du Pastef de s’installer durablement dans toutes les communes du pays.

Cependant, une question centrale demeure au cœur des débats politiques : l’absence physique de Macky Sall du territoire national ne constitue-t-elle pas un handicap structurel ? Diriger une armée politique par télécommande, depuis l’étranger, comporte des risques réels de déconnexion avec les réalités du terrain et les aspirations immédiates des militants de base.

La force du Pastef réside précisément dans sa capacité de mobilisation de proximité et l’omniprésence de ses leaders. Dans ce duel asymétrique, le « télé-pilotage » de l’APR pourrait limiter la réactivité du parti face aux crises locales et affaiblir l’élan de reconquête face à un pouvoir qui occupe chaque jour davantage l’espace médiatique et public.

Néanmoins, l’expérience de l’ancien Président et sa maîtrise des rouages partisans ne sont pas à sous-estimer. En s’appuyant sur un porte-parolat élargi et diversifié, il tente de saturer l’espace discursif pour exister dans le débat national. Cette équipe de communicants aura la lourde tâche de porter la contradiction au gouvernement tout en défendant le bilan de l’ancien régime.

Ce remaniement interne à l’APR marque le début d’un nouveau cycle politique au Sénégal. Entre la volonté de revanche d’une opposition qui se restructure et la marche forcée d’un pouvoir qui entend consolider ses acquis, les élections municipales de 2026 s’annoncent comme le véritable juge de paix de cette nouvelle configuration politique.

La rédaction de Xibaaru