Pour fuir la police…elle prend l’autoroute à contresens et meurt percutée

Les faits se sont déroulés vendredi après-midi à Marcq-en-Barœul, une banlieue de Lille.

Une jeune femme de 20 ans se trouvait au volant de sa voiture, avec sa nièce de 8 ans à bord, lorsqu’elle a refusé de s’arrêter à un contrôle de police.

La conductrice ne portait pas de ceinture de sécurité.

Une course-poursuite s’est alors engagée entre les forces de l’ordre et la fuyarde.

L’automobiliste s’est engagée sur l’autoroute A22, portion gratuite et sans péage. Mais elle a pris l’axe en contresens et a percuté un véhicule de plein fouet.

La conductrice est morte sur le coup, la fillette s’en est sortie indemne. Le conducteur de véhicule qui roulait dans le bon sens a été grièvement blessé au fémur

Source : F D