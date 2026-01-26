Une jeune fille retrouvée morte sur une plage…encerclée de dingos sauvages

Le corps sans vie de Piper James a été retrouvé le 19 janvier sur une plage de l’île de K’gari, en Australie.

C’est un automobiliste qui a fait la macabre découverte vers 6H35. La victime, âgée de 19 ans, était encerclée d’une dizaine de dingos sauvages.

Originaire du Canada, cette jeune fille effectuait un voyage de cinq mois en sac à dos en Australie, un rêve qu’elle réalisait.

L’autopsie a révélé de multiples morsures de dingos mais que la jeune touriste était morte de noyade.

Les morsures de dingo étant antérieures au décès. Tout porte à croire que la victime a été attaquée par la meute de dingos sur la plage avant de s’enfuir en se jetant à l’eau et de mourir noyée.

Ces dingos seront euthanasiés car, selon les autorités, ils représentent un « risque inacceptable pour la sécurité publique ».

Source : F D