Saint-Louis : Les Douanes procèdent à l’incinération de produits prohibés d’une valeur de 384 millions de FCFA

La Direction régionale des Douanes du Nord a procédé, le vendredi 23 janvier 2026, à une importante opération d’incinération de produits prohibés et de denrées impropres à la consommation. L’opération s’est déroulée à la décharge de Gandon, sous la conduite du gouverneur de la région de Saint-Louis, en présence du parquet et de plusieurs autorités militaires et administratives.

Cette destruction officielle a porté sur une cargaison estimée à 384 millions de francs CFA. Les produits incinérés comprenaient notamment des cigarettes de contrebande, du chanvre indien, de faux billets ainsi qu’une grande quantité de produits alimentaires jugés dangereux pour la santé publique.