AWALE : Samba Tall Sarr claque la porte et dénonce une rupture politique et humaine

Le Parti AWALE enregistre une démission de poids. Samba Tall Sarr, jusque-là porte-parole du parti, délégué national chargé des Ressources naturelles, coordonnateur communal de Méckhé et coordonnateur départemental de Tivaouane, a annoncé ce samedi sa décision de quitter l’ensemble de ses fonctions au sein de la formation politique dirigée par Abdourahmane Diouf.

Dans une lettre adressée au président du parti, aux responsables politiques et aux membres de la direction nationale, l’intéressé explique une décision « mûrement réfléchie », motivée par une longue période de questionnement personnel et un profond sentiment d’incompréhension et de désappointement.

Acteur de la première heure du Parti AWALE, Samba Tall Sarr rappelle avoir contribué à la construction et à l’implantation du parti dès sa création, affirmant avoir toujours agi avec loyauté, engagement et sens des responsabilités. Il souligne également son rôle actif dans la défense du projet politique commun porté par AWALE et son allié PASTEF, fondé sur des idées de rupture, la souveraineté, le patriotisme, des politiques structurelles et des économies endogènes.

Toutefois, l’ancien porte-parole dit ne plus se reconnaître dans l’orientation politique actuelle du parti. Il exprime un malaise profond face à ce qu’il considère comme un alignement avec des acteurs issus d’une « classe politique révolue », qu’il qualifie de « consortium d’intérêts » ayant, selon lui, lourdement compromis le pays sur les plans socio-économiques.

Au-delà des divergences politiques, Samba Tall Sarr évoque également une rupture relationnelle et institutionnelle avec la direction du parti. Il affirme avoir été progressivement écarté des instances décisionnelles et des cadres de concertation, réunions, plateformes numériques et groupes de structuration, à la suite d’une émission publique controversée du président du Parti AWALE. Ce silence prolongé et l’absence d’explications auraient, selon lui, définitivement entamé la confiance.

Estimant que le respect, la considération des cadres et la reconnaissance du travail accompli constituent des piliers essentiels de toute organisation politique crédible, il conclut que ces principes ne sont désormais plus réunis en ce qui le concerne.

Par souci de cohérence personnelle, de dignité et de fidélité à ses valeurs, Samba Tall Sarr dit avoir choisi de se retirer des instances du Parti AWALE, tout en exprimant sa reconnaissance pour les expériences humaines et politiques vécues au sein de la formation. Il formule enfin le vœu que le parti poursuive son chemin « dans la stabilité et la responsabilité ».

Cette démission intervient dans un contexte politique marqué par des recompositions et des débats internes au sein des formations alliées au pouvoir, et pourrait relancer les discussions sur l’orientation idéologique et stratégique du Parti AWALE.