Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé au Maroc

Le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, était attendu au Maroc ce lundi. Son avion vient de se poser à Rabat. Il a été accueilli par son homologue marocain, Aziz Akhannouch. Le Premier ministre sénégalais effectue une visite officielle, à l’occasion de la 15e Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine. Un voyage qui intervient au lendemain de la finale de la coupe d’Afrique des nations qui a opposé le Sénégal au Maroc. Une rencontre qui charrie toujours beaucoup d’émotions des deux côtés.