L’APR envoie une mission de reconquête de son électorat en France

Mamadou Talla, ministre des collectivités territoriales, Samba Koïta , ancien député et Bakar Djiby Dia , maire de Bokiladji sont en mission en France pour :

rassembler ou recoller les dix mille morceaux et éclats de ce qui reste en France de l’APR et de BBY devenues des caisses vides à la résonance cacophonique.

vendre la probable et très contestée troisième candidature à la présidentielle de 2024 du muet le plus bruyant du Sénégal : le président Macky Sall .

Certes Samba Koïta bénéficie encore d’une crédibilité mais elle est décroissante .

Le premier coordinateur de la DSE France de l’APR n’est pas en capacité de convaincre ou de rallier les sénégalais de France à l’idée d’une troisième candidature.

Quant au maire de Bokiladji, Bakar Djiby Dia , il ne présente quasiment rien aux yeux des ressortissants de cette partie du département de Kanel dénommée Laouré étendue de Dembancane à Tâta Bathily et de Waoundé à Ndiott dans le ferlo où les populations sont toujours à l’ere des bûches , de la lampe à pétrole ,des bougies , des puits , des mares et des marigots en quête d’eau pour le bain du nouveau né , les besoins basiques et la toilette mortuaire .

Feu ABC (Alioune Badara Cissé) , alors médiateur de la republique , avait dénoncé les conditions d’existence des populations du ferlo qui manquent du minimum essentiel : pistes de production, structures de santé et d’éducation etc…

Il ne serait d’aucune utilité pour cette mission destinée aux soninkés et hal pularenne originaires de Haïré , de Gadiaga , de Boundou et du Ferlo très concentrés dans l’axe Paris -Normandie en France décidés à refuser de servir uniquement de bétail electoral jetable à la fermeture des bureaux de vote.

Prononcer le nom de Mamadou Talla, le ministre des collectivités territoriales dans la communauté sénégalaise de France suffit à décourager le dernier des mohicans.

Sa voix convoque et provoque la déception , la frustration , le mécontentement et le rejet .

Champion de contre-vérités et de promesses jamais tenues , Mamadou Talla alias Thiouks ne jouit plus d’aucun respect ni d’aucune crédibilité dans la diaspora .

Au contraire il est une valeur contre-productive et la pire carte que le président Macky Sall peut abattre pour esperer reconquérir les diasporas sénégalaises perdues depuis les législatives du 31 juillet 2022 .

Allergique à la vérité, Mamadou Talla, malheureusement pour lui et son entourage politique, assure à lui seul la responsabilité de l’échec de la mission qui , par ailleurs , assombrit les énormes et appréciables efforts consentis par les consuls généraux du Sénégal en France ( Paris, Marseille, Bordeaux et Lyon ) .

Les critiques voire les insultes adressés à Mamadou Talla par les sénégalais de Mantes La Jolie , des Mureaux et les propos tenus par notre compatriote Blaize de Lobaly à Paris confirment la très avancée de la procédure de divorce entre les diasporas et le magistère du président Macky Sall.

Les panels et les autres réseaux sociaux étalent à la face du monde les appels au respect de la parole et de la constitution de 2001 qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels consécutifs.

Birahim Camara

Militant du Parti Socialiste