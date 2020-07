L’APR Mbacké plébiscite Gallo Ba pour remplacer Cissé Lô

Exclusion de Moustapha Cissé Lô, Gallo taille Bà XXL pour coordonner le département de Mbacké

La décision d’exclure le Coordonnateur du département de Mbacké, Moustapha Cissé Lô ouvre le dispositif politique de Mbacké. En effet, le statut de coordinateur que détenait le désormais ex militant de l’APR revient de droit à Gallo Ba. Son profil répond positivement aux critères d’un bon capitaine d’équipe politique capable d’en assurer la continuité. Le choix du boss de la Sogip se justifie par sa présence remarquable sur le terrain et ses bons rapports avec les leaders locaux, les chefs religieux et les autres responsables du département. Interrogé sur le sujet, la plupart l’ont plébiscité à la tête du département de Mbacké. Son rang et ses rapports avec les autres membres de la coalition Benno Bok Yakaar, justifient aisément son leadership.

Son ouverture vis à vis de toutes les couches sociales du département. Les chefs religieux les acteurs politiques les femmes les jeunes et les groupes socioprofessionnels jouent aussi en sa faveur. Cependant, la vallée est désormais dans le camp du Président Macky Sall, chef de parti qui a cette fois ci une occasion franchie pour confirmer son poulain politique à la tête du département stratégique de Mbacké. Dès lors, la tache lui sera très facile s’il est nommé Ministre dans le prochain gouvernement et ce qui lui permettrait de faire un très bon maillage du parti du Président et de la coalition dans le département.

La côte de popularité de Gallo Bà ne cesse de grimper dans le landerneau politique de Mbacké. A chaque occasion, les jeunes, les femmes et les ressortissants de la Diaspora lui témoignent leur estime et leur volonté de l’accompagner dans sa stratégie de massification de l’Apr.

En atteste, l’allégeance du responsable départemental du Réseau des Entreprises Républicains de Mbacké, Babacar Faye plus connu sous le nom de Pape Thiam qui a accompli de cheminer avec le Dg Gallo Bà.

Autant de ralliement qui profite au Président Macky Sall qui a le dernier mot pour le compter parmi les prochains membres du futur gouvernement post COVID-19 qui se murmure dans les coulisses et les couloirs du Palais de l’avenue Roume.

L’avenir n’est pas loin et le Président Macky Sall saura apprécier et récompenser le mérite politique de ce digne fils de Mbacké et ainsi rétablir la part de Mbacké dans un gouvernement sous son magistère. Et pour cela il n’a pas à chercher loin son homme car le leader qui peut relever le défi, n’est personne d’autre que Gallo Bà, l’homme de la situation.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn