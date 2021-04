L’Artp met en demeure Sonatel-Orange !

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) a servi une seconde mise en demeure à Sonatel-Orange. La mesure lui a été notifiée hier jeudi. Ce que Abou Ly et ses hommes reprochent à la Sonatel, c’est le non-respect des dispositions de la décision sur la portabilité des numéros de la téléphonie mobile. En effet, l’Artp avait saisi Sonatel et Free sur des plaintes et réclamations «sur la portabilité frauduleuse pratiquée par SAHL et sur le blocage et le retard dans le traitement des demandes de portage, par Sonatel».