Au Sénégal, il y a ceux qui ont perdu leur emploi et pourtant chaque matin ils se lèvent et sortent de la maison pour revenir le soir comme si tout allait bien. Il y a d’autres qui laissent, indépendamment de leur volonté leurs enfants sans petit-déjeuner, en ayant espoir d’avoir la dépense quotidienne avant 10h ou 11h (Diom).

Il y a aussi ces braves femmes et ces hommes qui se sacrifient pour offrir une vie meilleure à leurs familles et proches sans rien attendre en retour ( le plus souvent le retour est brutal). Sans oublier, celles et ceux qui sont terrorisés par le loyer et les autres charges.

Nga lidieunti pour fay loyer, niounila Gaz bi diékh. Le lendemain, courant « WOYOFAL » bi diékhna. Ngay lidieunti chaque jour dépense, nga fébar, wala sa Sokhna fébar, wala sa dom fébar, ordonnance diaféla.

Macky SALL et son gouvernement sont-ils au courant que des milliers de diambars sénégalais, pères et mères de famille souffrent énormément en silence tout en gardant leur dignité ? Les sénégalais donnent leur confiance, et ils peuvent la retirer aussi rapidement, et, les exemples font légion.

À toutes et à tous, veuillez recevoir mes hommages et mes respects pour votre courage et votre abnégation.

Que DIEU vous soutienne partout, tout le temps!

LASS BADIANE

PRÉSIDENT MOUVEMENT DIEUM KANAM