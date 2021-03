Lat Diop assène ses vérités à Sonko et à l’opposition

Le directeur de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE), Lat Diop, par ailleurs membres de l’Alliance pour la République a asséné des coups sévères à l’opposition. Il estime que les opposants qui ont fixé des exigences au chef de l’Etat sont « ridicules et de prétentieux ».

« Ce sont des gens ridicules et prétentieux à la fois. Personne n’a à exiger du président de la République, quoi que ce soit. Il est largement majoritaire dans ce pays. Ajoutez à cela les voix de Idrissa Seck. Si ses partisans et ses souteneurs étaient sortis dans la rue, les affaires auraient eu une autre tournure au Sénégal », a dit M. Diop, dans un entretien accordé à nos confrères du journal les Echos faisant allusion aux violentes manifestations nées de l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko.

Lat Diop de rajouter : « Aucun Sénégalais n’a à exiger de lui quoi que ce soit. On peut solliciter, demander dans la courtoisie et dans le respect de son statut, mais de là à faire des exigences de ce genre, je trouve cela prétentieux, à la limite impoli et de leur part. C’est ridicule et ils savent très bien que tous ces points dont ils parlent ne seront pas satisfaits », assène-t-il.