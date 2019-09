LDC : Zamalek-Génération foot décalé

Génération Foot est vent debout après la décision de la CAF de décaler à ce dimanche son 16eme de finale retour face au Zamalek en terre égyptienne.

Un « coup bas ». C’est par ces termes que Génération Foot a accueilli la décision de la Confédération africaine de football de reporter de 24 heures, soit de samedi à dimanche, la manche retour des 16emes de finale retour de la Ligue des Champions entre le Zamalek et le club sénégalais, vainqueur (2-1) à l’aller, en raison d’appels à des manifestations contre le régime. Et surtout de délocaliser à Borg El Arab, près d’Alexandrie, alors qu’elle devait se disputer au Caire, privant de facto les visiteurs de la possibilité de reconnaître l’aire de jeu dans les temps habituels.

« On devait s’entraîner ce vendredi à 24h du match, comme le prévoient les textes de la CAF. A notre grande surprise, on nous envoi à 16h, un courrier de la CAF le vendredi 27 septembre pour nous faire part du report du match pour le dimanche 29 septembre, tonne le directeur de la communication de Génération Foot, Talla Fall. Comment en 24h on peut reporter un match, s’interroge-t-il. Il est impossible pour nous de pouvoir tenir ce match à Alexandrie. On est dans nos droits, et s’il faut aller jusqu’au bout pour demander que tous soient en règle par rapport à la conformité des lois, on le fera. »