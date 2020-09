Le boucher achète une moto volée à 35 000 Fcfa…et se retrouve en taule !

Poursuivi pour recel d’objets volés, Mamadou Ndiaye, boucher de son état, est condamné à un an de prison ferme par la chambre correctionnelle du tribunal de Pikine. En effet en plus d’être boucher, Mamadou Ndiaye s’adonne également à la livraison à l’instar de beaucoup de jeunes communément appelés «Thiak Thiak. C’est dans le cadre de ce travail qu’il a acheté une moto à …35 000 Fcfa. Se disant propriétaire de deux motos acquises légalement, il argue avoir acheté ce troisième engin dans le seul but d’élargir son business.

Selon L’AS, qui donne l’information dans sa parution de ce vendredi, s’il a acheté la moto à 35 000F, indique-t-il, c’est parce qu’elle était en mauvais état. D’ailleurs, c’est à la suite de ce constat qu’il a chargé un de ses amis de revendre la moto moyennant une commission de 5 000 Fcfa.

Malheureusement, sa thèse est démontée par le procureur qui a brandi une preuve attestant que la moto a été acquise par son propriétaire en janvier 2020 et que celle-ci ne pouvait pas être usée huit mois plus tard seulement. Confondu par la déclaration du représentant du ministère public, le prévenu est resté muet. Il a été condamné à un an de prison ferme.