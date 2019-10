Le cadavre d’un célèbre homo chassé de…Touba

La dépouille de l’homosexuel Alex chassé de Touba Alex ne sera pas inhumé à Touba.

La dépouille de l’homme réputé pour son homosexualité a été éconduite de Touba par le dahira Muqadimatul Khidma qui a été informé de son arrivée par une source anonyme et qui a saisi à son tour le commissariat spécial de Police de Touba. «C’est vers 11 h que nous avons été mis au courant que la dépouille de Samba Sow dit Pape, plus connu sous le sobriquet de Alex est convoyé à Touba pour les besoins de son inhumation. Notre source nous a ainsi confié que le défunt, de son vivant, était un homosexuel connu. Né à Mbour, il habitait Dakar. C’est ainsi que nous avons veillé au grain jusqu’à ce qu’on nous dise qu’une délégation de trois personnes (deux de ses frères consanguins et son oncle) était à Ndiéné et qu’on s’apprêtait à lui faire le bain mortuaire», indique Serigne Makhtar Kane interrogé par nos confrères de «Dakaractu». Après des recoupements, une équipe de Muqadimatul Khidma a débarqué sur les lieux. « Sur place, nous avons procédé à l’identification du corps et l’interrogatoire des accompagnants qui ont reconnu n’avoir plus reçu de nouvelles du défunt depuis plus de deux années. Ils nous ont aussi dit qu’il était marié à une Européenne et que véritablement les suspicions sur lui pouvaient être avérées», ajoute M. Kane. Aussitôt, il a été décidé de congédier la dépouille de Touba. Ensuite, le véhicule transportant la dépouille a pris la direction de Mbour.