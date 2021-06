Le caméraman de Asfiyahi.org mortellement fauché

La presse est encore endeuillée par un autre accident qui a failli passer inaperçu. Un monteur et caméraman à Asfiyahi, Abdou Guèye Diouf, âgé de 27 ans, a été mortellement renversé par une voiture vers l’échangeur de Malick Sy, à hauteur des Quatre C, dans la nuit du samedi au dimanche dernier, informe une source à Asfiyahi.

L’accident s’est produit vers 01h du matin. Le chauffeur qui a percuté son scooter est passé sur son corps avant de disparaître. La police recherche activement le chauffeur.

Originaire de Dakar Plateau, Abdou surnommé aussi « Diouf le Visionnaire » fut membre du Dahiratoul Asfiyahi de la rue thiers (Keur Serigne Babacar Sy). Il rejoindra plus tard l’équipe Asfiyahi.org où il fera ses débuts et s’est forgé dans le domaine du multimédia en qualité de monteur et caméraman.