Le Canada a refusé des visas aux chercheurs africains

Pour la deuxième année consécutive, le Canada a refusé les visas à des dizaines de chercheurs, pour la plupart d’Afrique, qui espéraient participer à une conférence sur l’intelligence artificielle à Vancouver. Les ennuis ont amené au moins une autre conférence d’IA à choisir un pays différent pour leur prochain événement.

Qu’est-il arrivé?

La conférence sur les systèmes de traitement de l’information neuronale (NeurIPS), qui réunit des milliers d’experts et de chercheurs du monde entier, se tiendra à Vancouver le mois prochain.

La semaine dernière, NeurIPS a commencé à entendre dire que plusieurs visas avaient été refusés.

C’était la deuxième année consécutive que la conférence avait des problèmes de visa. En 2018, lors de la conférence à Montréal, plus de 100 personnes se sont vu refuser un visa.

Cette affaire a poussé le premier ministre Justin Trudeau à défendre le système d’immigration du Canada lors du G7.

« Je peux vous assurer que le Canada possède une classe mondiale dans la manière dont il approuve les visas et encourage les gens du monde entier à participer à de telles conversations mondiales importantes », a-t- il déclaré à Wired Magazine lors du G7 en 2018.

« Je suis sûr qu’il y aura des gens qui examineront ce que vous avez décrit. »

Cette année, les organisateurs de l’événement ont travaillé avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour tenter de simplifier le processus de demande de visa, en fournissant une liste des noms des personnes invitées à assister à la conférence.

Mais les problèmes persistaient toujours.

Qui est affecté?

NeurIPS a déclaré que les ambassades du monde entier refusant de confirmer le nombre de personnes touchées. Toutefois, les organisateurs de l’atelier Black in AI ont indiqué qu’environ 30 personnes avaient été refusées, principalement des pays africains.

« On ne saurait trop insister sur l’importance », a déclaré à la BBC, Charles Onu, organisateur d’Amnesty International. « Il est de plus en plus important que l’intelligence artificielle construise un corps diversifié. »

Après que la question ait été soulevée au gouvernement par NeurIPS, et 15 des 30 refus ont été annulés, a déclaré M. Onu.

Environ 20 sont toujours en attente et 86 ont été approuvés.

« Il est impératif que toutes les voix soient entendues à NeurIPS pour permettre le succès futur dans le domaine de l’IA », a déclaré Katherine Heller, professeure à l’Université Duke et co-présidente de l’événement, chargée de la diversité et de l’inclusion. « Nous sommes opposés à toute tentative d’empêcher les progrès réalisés par notre communauté internationale. »

Pourquoi ne peuvent-ils pas obtenir de visas?

Un porte-parole du ministère de l’Immigration a déclaré à la BBC qu’ils travaillaient avec les organisateurs de la conférence depuis mai pour essayer de rendre le processus de demande de visa aussi simple que possible.

« Bien que nous ne puissions pas commenter l’admissibilité d’une personne en particulier, nous pouvons dire qu’en général, tous les visiteurs au Canada doivent satisfaire aux exigences de résidence temporaire au Canada, énoncées dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés du Canada », a déclaré le ministère. dans un email.

Le ministère a déclaré que le demandeur devait démontrer qu’il « quitterait le Canada à l’expiration de son visa ». Le ministère examine des facteurs tels que les liens du demandeur avec son pays d’origine, le but de la visite, la situation familiale et économique de la personne et la stabilité économique et politique globale de leur pays d’origine.

Mwiza Simbeye, originaire de Zambie et actuellement stagiaire de recherche Google à New York, s’est vu refuser un visa pour se rendre à NeurIPS à Montréal l’année dernière.

Il dit que dans sa lettre de refus, l’ambassade du Canada lui avait dit qu’ils n’étaient « pas convaincus » qu’il quitterait le Canada une fois la conférence terminée. Ils ont invoqué ses liens familiaux au Canada et son pays de résidence, ainsi que ses avoirs personnels.

Le voyage de M. Simbeye à la conférence a été financé par Google. Il avait reçu trois lettres de recommandation, dont l’une du scientifique canadien Yoshua Bengio, lauréat du prix Turing en 2018, appelé « prix Nobel de l’informatique ».

Quelle est la réaction?

Simbeye a déclaré que le démenti de l’année dernière était une grande déception, car la conférence offre une occasion rare de rencontrer personnellement des personnes dont vous suivez les recherches en ligne.

« Il n’y a pas de meilleur endroit ou plate-forme que ces conférences universitaires pour vous familiariser avec ces nouvelles technologies ou méthodes », a-t-il déclaré à la BBC.

C’est également un tremplin pour de nombreuses personnes qui débutent dans leur carrière, qui espèrent créer des réseaux et rencontrer d’autres personnes du secteur. Il a plutôt assisté à une conférence à la Nouvelle-Orléans, a-t-il déclaré.

« Je ne veux tout simplement pas être un chercheur qui se contente de faire de la recherche et qui figure dans un document », dit-il. « Je veux … que cette recherche soit appliquée et affecte des millions de personnes. »

Le vice-président de l’AI chez Google, Jeff Dean, a déclaré sur Twitter que « l’obstacle » limiterait le type de voix entendues dans ce domaine de recherche en plein essor.

Et ensuite?

Les universitaires qui essaient d’assister à des conférences aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni rencontrent souvent des difficultés en matière de visa.

Marina Dubova, universitaire russe, s’est vu refuser un visa pour assister à la conférence annuelle de la Cognitive Science Society cet été.

Au Royaume-Uni, deux étudiants de l’Université d’Amsterdam ont obtenu leur visa pour assister à une conférence qui a été rejetée, craignant de ne pas retourner chez eux dans leurs pays, la Bosnie et la Turquie.

Le conservateur du musée égyptien du Caire s’est également vu refuser un visa pour assister à une conférence à Swansea.

Les soucis amènent certains organisateurs de conférence à choisir d’autres pays.

La Conférence internationale sur les représentations de l’apprentissage aura lieu à Addis-Abeba (Éthiopie) en 2020.

Bengio, qui est un organisateur, a déclaré avoir choisi l’emplacement après tous les problèmes liés aux visas canadiens pour NeurIPS 2018.

« C’est une loterie et très souvent, ils utiliseront n’importe quelle excuse pour refuser l’accès. C’est totalement injuste », a-t- il déclaré à la revue MIT Technology Review.