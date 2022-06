Le Casa Sports champion du Sénégal…Seydou Sané aux anges

SEYDOU SANÉ : « FIER COMME VOUS TOUS »

« Je suis fier comme tout fils de la Casamance et tout sénégalais et amoureux du football en particulier. Ce titre est une récompense pour des efforts consentis depuis plusieurs années. Il fallait revoir le fonctionnement du club, intégrer des jeunes qui ont de la qualité dans la gestion pour non seulement apporter de la fraîcheur mais pour profiter de l’expérience des anciens et apprendre à leur côté, afin de bâtir une administration solide.

Il fallait aussi donner de la confiance aux entraineurs, écouter tout le monde mais avoir une politique de développement clair avec des personnes qui croient au projet et qui n’abandonnent pas quand c’est compliqué parce qu’on savait que les grains semés allaient nous apporter ces fruits que nous récoltons depuis un certain temps.

Ce sacre n’est que le début de la renaissance du Casa Sports. Ce n’est pas fini, il nous reste la demi-finale de la Coupe du Sénégal ; jubilons parce que nous devons être heureux d’avoir fait cet exploit ; mais nous avons un place en finale de la Coupe du Sénégal à aller chercher pour réaliser le doublé et c’est possible. »