Le charme de la démocratie réside dans sa capacité à se renouveler et à s’adapter aux phénomènes politiques. Quand bien même une alternance, survenue à la faveur d’un processus politique tumultueux et anxiogène, rabiboche l’espace public. La grisaille socio-économique risque cependant d’être le fossoyeur de notre modèle démocratique apaisé. Le chamboulement institutionnel du pouvoir exécutif au profit de Diomaye Faye est pédagogique et massificateur de l’ethos démocratique, pour peu que l’alternative économique entraîne une dynamique de cohésion sociale.

Le chaos et la chienlit s’avèrent des opérateurs régressifs du modèle démocratique lorsque la défiance et le pugilat des barons de l’exécutif biaisent la vision présidentielle. Irréductible à des figures tutélaires et symboliques, le processus politique est dans une temporalité qui transcende l’agenda partisan et ne s’accorderait qu’avec le chronogramme de la République. Les circonstances dans lesquelles le binôme Diomaye et Sonko arrive au pouvoir traduisent une occurrence sénégalaise qui affectionne la figure du mythe et du martyr.

Dans l’imaginaire des phares de la République, le messianisme , le populisme et la démagogie clinquante sont représentatifs d’une autocratie identitaire. Le modèle démocratique sénégalais sacralise juridiquement la figure du président de la République comme le pivot de son ‘architecture institutionnelle. Sous rapport, le chevauchement du premier ministre dans les prérogatives politiques et constitutionnelle dévolues au président de la République s’apparente à une manœuvre politique qui galvanise la légitimité populaire et politique au détriment de la légalité institutionnelle. D’autre part ,dans la théocratie communiste la prééminence du Parti est sans équivoque, et que la fonction présidentielle n’est rien d’autre qu’un épiphénomène résiduel dans l’organigramme de l’État.

Rien ne présuppose à un dysfonctionnement institutionnel de l’État tant que le premier ministre, habité par l’éthique de la responsabilité, agit conformément à l’esprit et à la lettre de la constitution qui délimite les attributions constitutionnelle des uns et des autres. Ce dernier, nonobstant son rêve présidentiel brisé, doit arrimer son destin politique à celui du président de la République qui demeure la figure principielle et emblématique de l’État. La machinerie politique instrumentalisée est symptomatique d’une remise en cause de l’État de droit.

Par ailleurs ,le bicéphalisme au sein de l’exécutif est caractéristique d’un phénomène politique plébiscité par une majorité législative et non dérivé par ailleurs d’un procédé de défiance institutionnelle. La magie politique est opérationnelle dès lors que les acteurs institutionnels s’inscrivent dans une logique où la constitution reste le référentiel, qui assure le fonctionnement normal et régulier de l’État. La démocratie sénégalaise peut-elle encore se prévaloir d’un aura sur la scène internationale lorsque le pouvoir institutionnel de l’ exécutif pourrait s’autodétruire dans la conflictualité politique des hommes qui l’incarnent. Les enjeux inhérents à la modernisation des institutions républicaines prouvent que la faiblesse de l’institution présidentielle révèle une délégitimation des fondements républicains de notre démocratie.

Le premier ministre, fort de sa légitimité populaire et politique, renvoie une image de populiste, en s’attribuant , de facto, des pouvoirs exorbitants et iniques au risquent de fragmenter et de fragiliser le processus politique. Quand la société civile ainsi que la classe politique d’opposition rechignent à désapprouver l’innommable cafouillage dans le fonctionnement de l’exécutif, notre rapport à la démocratie s’effondre devant le poids des coteries élimées et populistes.

Sidy Braham Dieng

Président mouvement Sénégal d’en bas