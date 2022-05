Le chauffeur brise le cou de sa copine…Elle meurt

A Memni, un chauffeur de mini car tue sa copine et se rend à la gendarmerie

Un jeune chauffeur de mini car assurant la ligne Abidjan-Alépé a brisé, dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 mai 2022, le cou de sa copine Akichi Spoie Blanche, avant de se rendre à la gendarmerie.

Le village de Memni situé à 12 kilomètres d’Alépé, ville de la Côte d’Ivoire, située au nord-est de la capitale économique, Abidjan, est secoué par une affaire de meurtre commis dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 mai 2022. Une jeune dame du nom de Akichi Sopie Blanche, coiffeuse, âgée de 31 ans et mère de trois enfants, a été tuée par son amant A.G.H, âgé de 26 ans, qui lui a brisé le cou au cours d’une dispute.

Dans ce village, on se demande encore ce qui a bien pu se passer pour que le chauffeur du mini car communément appelé Massa ôte la vie à celle qui partageait son intimité avec lui jusqu’au jour du drame.

Akichi Sopie Blanche et sa camarade K.J. se rendent dans une buvette pour échanger autour d’un pot

Selon Soir Info qui livre cette information, la nuit avait pourtant bien commencé pour Akichi Sopie Blanche. Celle-ci, en compagnie de sa camarade K.J., se rend dans une buvette de la place pour prendre un pot et échanger entre amies. Jusque-là, tout se passe bien et la causerie prend même plus de temps. Mais aux environs de 3 heures du matin, les deux camarades décident d’abréger la causerie et entreprennent de rentrer, chacune, chez elle.

Dès qu’elles sortent de la buvette en question, elles rencontrent A.G.H, l’amant d’Akichi Sopie Blanche. Les deux filles lui demandent de les accompagner. Le jeune chauffeur du mini car n’y voit aucun inconvénient. D’ailleurs, il n’hésite à le faire. K.J. est conduite chez elle.

A présent, Akichi Sopie Blanche et son amant se retrouvent seuls. Que s’est-il exactement passé entre les deux hommes ? Dommage que Blanche ne soit pas en vie pour dire sa part de vérité. Le reste est raconté par son amant. Sur le chemin du retour, une bagarre éclate entre les deux amants à cette heure tardive.

« Là, on dirait que ma camarade s’est transformée pour me tuer »

Des paroles désobligeantes fusent de part et d’autre. Le jeune chauffeur explique lui-même qu’il n’arrivait plus à reconnaitre sa copine qui serait devenue ‘’ une autre personne’’. Pour calmer les esprits, ils s’assoient sous un hangar de fortune. « Là, on dirait que ma camarade s’est transformée pour me tuer », aurait-il déclaré.

Tout va se basculer dès cet instant. Se disant en danger et accusant sur le champ son amante de sorcière, il la saisit, avant de la culbuter. Commence alors le supplice de la pauvre dame sans défense. Comme un forcené, le jeune chauffeur lui donne plusieurs coups de pied au cou. En clair, « il a marché plusieurs fois sur le cou de sa chérie », rapporte le confrère.

Vidée de ses forces et saignant abondamment, Akichi Sopie Blanche est à l’agonie et finit par rendre l’âme dans une mare de sang.

Le forfait du chauffeur de Massa accompli, il s’arme de courage et se rend lui-même à la brigade de gendarmerie d’Alépé pour alerter les…Lire la suite ici