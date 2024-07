La récente sortie de l’ancien ministre de la justice Ismaila Madior Fall est visiblement le déclic. Le collectif Justice pour Fulbert Sambou s’est réuni ce vendredi pour se souvenir, toujours de manière douloureuse, de cette disparition qui a fait jaser. Face à cette situation qu’il qualifie d’injustice depuis la disparition de son frère, le collectif exige que toute la lumière soit faite.

« Le Sénégal sous l’ère Macky Sall a vécu des moments difficiles. Macky Sall a franchi tous les rubiconds. Nous demandons aux autorités de lancer un mandat d’arrêt contre Macky Sall. Alassane Camara de la classe 1998, j’ai fait l’armée avec Fulbert à Bango. On faisait partie de la 5e compagnie Gor de la zone Sud. Fulbert Sambou était un combattant, un militaire, un croyant. Nous sommes meurtris. Nous, classe 98, nous demandons toute la lumière pour la disparition de notre ami Fulbert. Nous avons espoir en ces nouvelles autorités. On parle également de Didier Badji. Notre combat concernera les deux personnes que sont Didier et Fulbert », dira un des amis et classe militaire de Fulbert Sambou repris par Dakaractu.

Cette classe 98 considère que le principal responsable de ces exactions qui ont été faites sur Didier Badji et Fulbert Sambou ne doit pas rester impuni. Le collectif interpelle les nouvelles autorités pour se saisir « dans les plus brefs délais » du dossier et de le diligenter pour au moins rendre justice aux familles des victimes.

Pour rappel, le Sergent Fulbert Sambou qui était porté disparu avait été finalement retrouvé sans vie par un pêcheur aux larges des côtes sénégalaises, le 23 novembre dernier, selon le maître des poursuites qui avait sorti un communiqué largement diffusé dans la presse.