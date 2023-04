Le Comité National d’Initiative salue l’appel au dialogue lancé par Macky Sall

Dans son Message à la Nation du 3 avril 2023 et à l’occasion de son interview à la Radio Futurs Médias (Rfm ) le jour de la korité , le Président de la République, S.E.M. Macky Sall a lancé , en ces circonstances , un appel solennel au « dialogue » et à la « concertation », principes et valeurs fondamentales de notre peuple.

« Nañu diisso » , « réeróo amul, ñàkka waxtaan na am », « Na ñu weccoo xalaat »…, notre culture fourmille de notions , de vocables, de dictons qui insistent sur le dialogue comme modalité de gouvernance d’un » vivre ensemble » apaisé .

En effet, le dialogue est au cœur de nos traditions.

Le Sénégal a toujours été et demeure une terre d’hospitalité, cette Teranga qui n’est pas seulement l’ouverture à l’étranger mais elle est tout autant l’accueil fraternel entre nous, en dépit des différences et des divergences.

Le Comité National d’Initiative de la Déclaration » Au Nom de la République et de la Démocratie » salue cette ouverture au dialogue du Président de la République et soutient totalement cet appel à tous les acteurs du champ politique et social .

Il invite toutes les forces vives de la Nation sans exclusive à répondre positivement à cette exigence démocratique de la consultation, de la concertation et du dialogue comme c’est la règle dans les démocraties majeures .

Le Comité National d’Initiative » Au nom de la République et de la democratie » rappelle que c’est dans la paix et la stabilité que s’édifie un pays.

Il convient de rappeler également que le comité d’initiative national « Au nom de la République et de la démocratie » inscrit sa mission sur l’impératif de réaliser un vaste consensus autour des principes républicains et cardinaux qui fondent la communauté nationale :

⁃ respect de l’intégrité des institutions;

⁃ respect de l’Etat de droit qui garantit l’égalité de tous les citoyens sénégalais devant la loi;

⁃ respect des règles démocratiques contre toutes formes de violence et

⁃ poursuite du dialogue politique en tant que tradition de notre peuple et un des mécanismes de la démocratie.

Assurément, le dialogue souhaité entre les forces vives de la Nation va ouvrir des perspectives heureuses pour la nation, si tous s’engagent résolument sur la voie de l’intérêt général .

Il est une opportunité pour renforcer notre modèle démocratique et de renouveler les liens de confiance au sein de la classe politique.

Il est une opportunité pour renforcer notre unité face aux périls extrémistes qui agitent notre sous-région.

Il est, enfin, une opportunité pour mettre sur la table les questions relatives à la prochaine élection présidentielle dans le processus de perfectionnement continu de notre système électoral comme c’est la règle depuis des décennies dans notre pays.

Le Comité national d’initiative encourage le Chef de l’Etat à travailler dès maintenant à la définition d’un cadre institutionnel pour ce nouveau temps du dialogue national.

Le comité d’initiative nationale « Au nom de la République et de la démocratie » renouvelle son appel à tous les acteurs de la société civile , aux autorités religieuses , aux dirigeants du mouvement syndical et du champ social en général , au patronat et aux responsables des médias pour que collectivement nous participions à l’émergence d’une vaste dynamique politique et citoyenne pour un espace public pacifié et des élections apaisées.

Fait à Dakar, le 23 avril 2023

Comité National d’Initiative