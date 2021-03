Le complot de Macky conçu et préparé par…Sonko

Voici le complot le plus extravagant du monde. Du jamais vu ! La victime qui conceptualise sa propre destruction et la met dans les mains de son bourreau pour l’exécuter. Comme si C’est Macky qui avait demandé à Sonko d’aller au salon de Massage et qu’un piège l’y attendait…

L’affaire Ousmane Sonko continue toujours d’être au cœur des débats. Dans tout le Sénégal, l’on ne parle plus que de cette affaire. Ousmane Sonko accusé de « viols répétitifs suivis de menaces de mort » par la jeune masseuse Adji Sarr se transfore finalement en victime dans cette affaire. Ousmane Sonko cite nommément le Chef de l’Etat Macky Sall qu’il accuse d’avoir concocté un complot contre sa personne.

Voici, le complot de Macky…concocté par Sonko

Car, s’il existe un complot de Macky Sall contre Ousmane Sonko, l’on peut dire que c’est ce dernier qui a fourbi toutes les armes pour les donner au Chef de l’Etat qui n’avait plus qu’à l’exécuter. Voici donc, une victime qui conceptualise sa propre destruction et la met entre les mains de son bourreau pour son exécution.

Comme, c’est renversant. Ousmane Sonko réussit son coup. Une affaire qui doit être privée se glisse dans le terrain politique. On en va jusqu’à oublier que le leader du Pastef est accusé par la jeune fille Adji Sarr de « viols ». L’affaire a pris une autre ampleur. Au point que depuis plusieurs jours, des voies religieuses expertes en médiation, s’élèvent pour prôner la paix et entreprennent la médiation entre Macky Sall et Ousmane Sonko.

Le débat se déplace, et l’on risque de voir toute la lumière ne pas être faite dans cette affaire. Ousmane Sonko a au moins trouvé une arme pour sa propre défense. Faire croire à tout le monde qu’il est la victime d’un complot monté contre sa personne par le Président de la République, Macky Sall. L’on a même entendu la voix d’une personnalité religieuse provenant de Yoff demander au Président de la République Macky Sall d’arrêter la machine « complotiste » contre Ousmane Sonko.

L’on rêve. C’est comme si c’est le Président de la République Macky Sall qui avait demandé à Ousmane Sonko de se rendre dans les lieux du crime, c’est-à-dire au salon de massage où un piège l’y attendait. Ousmane Sonko réussit ce qu’il voulait. Il a fait déplacer le débat dans un autre terrain où il risque d’être difficile afin que tout le monde soit édifié sur cette affaire, sur ce qui s’est réellement passé dans ce salon de beauté entre lui et la jeune masseuse Adji Sarr.

L’on a certes besoin de l’intervention de chefs religieux quand la situation politique ou sociale nationale est en ébullition. Mais dans cette affaire, demander au Chef de l’Etat d’empêcher à la justice de faire son travail alors qu’il s’agit d’une accusation de viol, c’est du n’importe quoi. Toute la lumière doit être faite.

