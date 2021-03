Le Sénégal, le pays des vrais violeurs et des…faux violeurs

Un fait inédit au Sénégal…C’est le seul pays au monde ou on trouve deux catégories de violeurs. C’est tout simplement bizarre ce qui se passe au Sénégal. Et figurez-vous que ce n’est pas la justice qui catégorise les violeurs mais les populations : les religieux, les jeunes, les journalistes…et surtout les politiciens.

En France, beaucoup de personnalités publiques sont mises au-devant de la scène, accusés de viols. Là-bas, on laisse la justice en toute sérénité faire son travail. Que l’accusé soit un homme politique, religieux, une personnalité de renom, ce sera à la justice de faire son travail, loin de toute passion.

Au Sénégal, pays de toutes les particularités, les choses semblent différentes. Le Sénégal, c’est le pays des vrais violeurs et des…faux violeurs. Tenez, le Sénégal est le seul pays au monde où on trouve deux catégories de violeurs !

Les « vrais violeurs », ils sont à trouver chez les citoyens goorgoolus. Eux sont ceux qui forcent sexuellement la fille. Dès qu’ils sont accusés, leurs culpabilités sont établies. Ils vont devoir passer plusieurs années de leur vie en prison. Aux yeux de l’opinion, ils ne bénéficient d’aucune présomption d’innocence. Ils ne méritent que la prison. Ils ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Ce sont des citoyens lambadas qui n’ont pas de partis politiques, qui n’ont pas de bureaux politiques et ne peuvent s’appuyer sur aucune influence, afin d’échapper à la vindicte populaire. Les pauvres ! Ils n’ont pas d’insulteurs sur les réseaux sociaux et de casseurs de biens publics ou privés.

A côté d’eux, existe une autre catégorie de citoyens. Ceux-là sont les intouchables. On les appelle les « faux violeurs ». Ils se permettent toutes sortes de plaisirs. Ils peuvent se payer le luxe de violer des jeunes filles pour s’en tirer en toute impunité. Ils ont des carapaces en or. Ils forcent sexuellement une fille, et tiennent tête aux forces de l’ordre et à la justice. Ils disposent de casseurs, et c’est un moyen pour eux de faire peur, et de mettre tout le pays en ébullition. Quand ces « faux violeurs » sont accusés, ils évoquent le complot, parce qu’ils sont tout simplement des…politiciens.

C’est comme si être un politicien, fait de l’homme un intouchable. L’on peut se permettre de faire toutes les choses abominables, dégradantes car on fait partie de la caste des « intouchables ». La vérité ne finit jamais par triompher quand une affaire de violation de la loi est commise par un homme politique. Il y a un certificat à l’impunité au Sénégal, il faut être un homme politique connu. Tout vous est alors permis.

