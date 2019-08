Le Congad s’inquiète de l’installation tardive de l’hivernage

Selon le quotidien Libération, qui donne la nouvelle dans sa parution de ce lundi, ce groupement propose également au gouvernement une série de mesures pour venir en aide aux éleveurs et agriculteurs qui traversent, en ce moment, pour dire le moins, une grave période de soudure.

Cette organisation propose de mener une campagne de sensibilisation à l’endroit des éleveurs en vue d’éviter l’élagage des arbres pour faire face au déficit fourrager. Le Congad invite aussi les autorités à appuyer les éleveurs en aliments de bétail, fournir aux agriculteurs suffisamment de variétés de semences à cycle court et faire des aménagements supplémentaires dans la vallée du fleuve Sénégal pour favoriser les cultures irriguées et les cultures fourragères.

La structure faîtière recommande, dans le même ordre d’idées, à l’État de mener une étude sur le rafraîchissement de nos côtes et son impact sur notre agriculture. Le Conseil appelle, au passage, toutes les organisations de producteurs à se mobiliser pour une évaluation, sans état d’âme, de la situation qui va prévaloir et de mettre en place, dans chaque village du centre-ouest et du nord-est, des cellules d’alerte et de crise pour parer au pire.