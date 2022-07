Le Coordonnateur de la Mafia Kacci Kacci arrêté !

« La Mafia kacci kacci vous informe que son coordinateur Outhmane Diagne a reçu dans la journée du 27/07/2022 une visite de supposés éléments de la gendarmerie (Section recherche) qui étaient venus l’arrêter. Depuis, nous n’avons plus de ses nouvelles. La Mafia Kacci Kacci prend à témoin l’opinion nationale et internationale que le coordinateur se portait bien et ne souffrait d’aucune maladie. Tout ce qui lui arrivera sera de la responsabilité de Macky Sall et de son gouvernement », lit-on dans leur communiqué.