Le Dahira Khoudamoul Khadim porte plainte contre Cheikh Oumar Diagne

Entre Cheikh Oumar Diagne et la communauté mouride, le torchon brûle. Une plainte vient d’être déposée contre lui, ce mercredi au parquet de Mbacké, par le Dahira Khoudamoul Khadim de Serigne Amsatou Mbacké Abdou Ahad. Ce, pour diffamation, offense à ministère de culte, en l’occurrence Serigne Touba représenté sur terre par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, informe Senactu.

D’ailleurs une conférence de presse est prévue ce jeudi à Touba autour du différend qui oppose la communauté mouride et le professeur Cheikh Omar Diagne. Elle devra être animée par Serigne Amsatou Mbacké.

A l’origine du conflit, des propos de Cheikh Oumar Diagne dits lors d’une émission qui parlait de la division notée lors des fêtes religieuses au Sénégal. Il a fait savoir que cette attitude était récente et a ajouté que «les fondateurs des confréries recevaient l’ordre de démarrer le jeûne et de rompre par télégramme venant du gouverneur général de l’époque coloniale».

Des mots qui ont suscité l’ire des mourides. Pendant plusieurs jours, des échanges de propos aigres-doux entre eux et Cheikh Oumar Diagne ont été notés sur les réseaux sociaux. Quant au professeur, il a maintenu ses propos et a même publié une vidéo sur sa chaîne YouTube pour étayer ses dires.