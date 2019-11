Présent à la 6e édition de la journée nationale de l’Elevage, L’Honorable Député Abdou Lahad Seck Sadaga qui a troqué son foulard d’élu à l’Assemblée Nationale pour se mettre dans ses habits d’éleveur se dit favorable à la subvention des aliments de bétail. Selon le parlementaire et responsable politique à Touba, une subvention va considérablement impacter sur le prix du bétail. En plus de cela, les éleveurs pourront profiter de l’occasion pour écouler leur sujets à moindre coût et que l’industrialisation des produits dérivés du bétail comme la peau peut permettre aux artistes de produire des objets d’art pouvant être vendu dans le marché et servir dans le tourisme.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn