Une guerre qui ne dit pas son nom est en train d’être livrée entre deux fils du Fouta. Il s’agit de Moussa Diop Dg de Dakar Dem Dikk (DDD) et le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Par presse interposée, les missiles et les armes non conventionnelles fusent de partout. Les raisons de cette guerre ne sont pas à chercher très loin. C’est dame politique qui est passée encore par là. Seulement dans cette confrontation entre deux pontes politiques proches du président de la République est en train de faire des dégâts collatéraux du côté des travailleurs de DDD la société de transport que dirige Moussa Diop. En effet, depuis plusieurs années, le climat social au sein de cette boîte est serein car son patron travaille et paie ses salaires à date depuis 5 années avec zéro grève sous le règne du Ministre des finances Amadou BA. Depuis l’arrivée de ADD en 2019, bonjour les dégâts. On se pose question à savoir que s’est-il passé au Ministère des Finances et du budget ?

Si la raison est politico politicienne ADD aura fauté. En tout état de cause, ce climat délétère met les travailleurs dans une situation difficile. Connaissant la détermination de ses nombreux pères et mères de famille à quelques jours de la rentrée des classes on peut imaginer que l’inquiétude est grandiose.

Mais les salariés ne se laisseront pas marcher sur les pieds par un ministre en guerre contre un Dg. Interrogés sur la question, certains travailleurs leur demandent d’aller solder leurs comptes ailleurs.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn