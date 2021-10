Le DG Gallo Ba offre une ambulance au District de Mbacké

Les populations de Mbacké peuvent pousser un Ouf de soulagement. En effet le Directeur général de la Sogip sa a offert au district sanitaire une ambulance flambant neuve pour permettre le Centre de référence de Mbacké de pouvoir assurer les évacuations sanitaires vers les hôpitaux de Touba et Diourbel.

Une vieille doléance que les populations de Mbacké vivent depuis plusieurs mois avec la panne des ambulances.

Selon Madame Mbacké Adama Aidara, le DG Gallo Ba vient d’enlever une épine du pied de la structure. avec cette ambulance Poussant son argumentaire, elle dira que le généreux donateur n’est pas à son premier coup d’essai car lorsqu’il était Directeur des Ressources humaines au ministère de la Santé, il avait assuré le recrutement de plusieurs sages femmes, d’infirmiers et d’agent de service pour combler le déficit en personnel. Mieux il avait aussi offert au centre de santé un véhicule de liaison pour les missions de l’équipe cadre…Et aujourd’hui, une ambulance

Prenant la parole à son tour, le directeur général de la Sogip sa a profité de l’occasion pour répondre aux détracteurs qui lui demandent un bilan. Selon le responsable aperiste, c’est au Maire à qui on a confié les destinées de Mbacké de présenter un bilan de sa gestion qu’il juge négatif. Et la seule alternative possible est de lui confier la ville afin qu’il puisse travailler à retrouver son lustre d’antan. Devant des militants et des personnalités politiques de la coalition Benno Bokk Yaakar, le DG Gallo Ba affiche ses ambitions de diriger la ville de Mbacké et de rehausser le niveau de vie très bas.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn