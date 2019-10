Le Dg Gallo Bâ sonne la grande mobilisation pour acceuillir le président Macky Sall

Comme à l’accoutumée, l e Président de la République se rend à Touba ce vendredi pour son traditionnel ziar auprès du Khalife Général des Mourides. Les responsables politiques locaux se préparent pour la circonstance. C’est le cas du Dg Gallo Bâ de la Sogip sa. Ses partisans annoncent qu’un accueil chaleureux sera réservé au président Macky Sall par son ami et frère le DG de la sogip.sa M.GALLO BA et par ailleurs leader politique du département de MBACKÉ . Selon Amsa Thioye un jeune engagé et déterminé aux cotés de Gallo Bâ, ce dernier est un homme plus que déterminé qui est toujours au service de sa localité mais aussi un homme à qui sa priorité est de faire Mbacké parmi les meilleurs commune du Sénégal.