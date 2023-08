Le F24 dénonce l’arrestation de Ousmane Sonko

F24 constate avec regret que le Président Macky Sall et son gouvernement restent sourds aux appels à la désescalade, à l’apaisement et à la fin des restrictions des espaces de liberté.

Malgré la surcharge carcérale, les blessures et les nombreux morts, le Procureur de la République poursuit sa logique répressive alors que la procédure inquisitoire déployée pour parachever la chasse à l’homme, entamée depuis plusieurs mois, porte incontestablement les germes d’une crise inédite dans notre pays.

F24 condamne avec la dernière énergie, l’arrestation arbitraire pour des motifs légers et captieux d’un de ses membres, M. OUSMANE SONKO, ainsi que toutes les mesures liberticides prises dans ce contexte telles que la suspension de l’internet des données mobiles, les restrictions de circulation et les interdictions de manifestation.

Conformément à sa charte, F24 réaffirme sa détermination à s’opposer à tous les artifices juridico-politiques visant à entraver arbitrairement la participation de ses membres à la prochaine élection présidentielle, ainsi que son engagement inébranlable à défendre les acquis démocratiques et les libertés publiques A ce titre F24 apporte son soutien à PASTEF et exige la fin des poursuites contre Messieurs OUSMANE SONKO et ALIOU SANE et la libération de tous les prisonniers politiques.

F24 invite le Président MACKY SALL à mettre un terme à la spirale de la violence répressive qui est à l’origine de nombreux morts et blessés, de dégâts matériels inestimables et de préjudices graves à l’activité économique et aux investissements.

Désescalade et apaisement, vérité et dialogue sont à privilégier pour préserver la stabilité de notre cher pays.

La violence et la manipulation ne feront pas céder les citoyens épris de justice et de paix qui useront de tous les moyens légaux pour une élection présidentielle inclusive et sincère, transparente et apaisée.

F24 appelle le peuple sénégalais à rester mobilisé contre l’arbitraire, pour le triomphe de la vérité et la préservation de la paix civile.

Dakar, le 31 Juillet 2024 Le Comité Exécutif de F24