Le Forum du Justiciable pour des élections libres, tansparentes et sans violence

Elections législatives du 31 juillet 2022 : Démarrage de la campagne électorale.

A l’occasion du démarrage de la campagne électorale pour les élections législatives du 31 juillet 2022, le Forum du Justiciable invite les leaders des partis politiques et des coalitions de partis politiques, les candidats ainsi que les militants et sympathisants de tous bords à se mobiliser et adhérer aux principes des élections libres transparentes et sans violence.

Le Forum du Justiciable appelle tous les sénégalais et surtout les jeunes à rejeter fermement toutes formes de violence et de s’abstenir de tout acte pouvant saper la paix et la cohésion sociale.

Le Forum du justiciable en appelle également à la sérénité et au sens des responsabilités des acteurs politiques sur leurs obligations à entretenir, dans les joutes politiques, un climat de paix sans lequel la vie démocratique ne saurait se dérouler dans une saine ambiance.

Le Forum du justiciable encourage les sénégalais à exercer librement leurs droits civiques dans le respect des lois et des règlements de la république.

Enfin, le Forum du Justiciable souhaite à toutes les sénégalaises et sénégalais une bonne campagne électorale qui, on espère, se déroulera dans la ferveur, la bonne ambiance mais aussi dans des débats d’idées et de projets où vaincra la force de l’argument.

Fait à Fatick le 10 Juillet 2022.

Le Président.