Le Forum du justiciables très préoccupé par la grève des travailleurs de la justice

Communique De Presse Sur La Greve Des Travailleurs De La Justice.

Le Forum des justiciables est très préoccupé par la grève des travailleurs de la justice qui dure depuis plus de 3 mois provocant ainsi un profond dysfonctionnement dans la marche des cours et tribunaux au détriment des droits et libertés des justiciables et ceux des usagers du service public de la justice.

Cette situation alarmante devrait interpeller les autorités au plus haut niveau et le syndicat des travailleurs de la Justice pour qu’ils établissement sans délai un dialogue responsable dans l’optique d’une sortie rapide de crise afin que cesse le lourd préjudice subi par les citoyens sénégalais.

Dans cette perspective, le Forum des justiciables invite le syndicat des travailleurs de justice au respect des droits basiques des justiciables en observant le service minimum et le gouvernement au respect des engagements souscrits auprès du syndicat.

Fait à Dakar, le 13 Mars 2024 Le bureau Exécutif