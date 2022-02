Le gardien Egyptien Gabasky fait rougir les femmes sur la toile (photos)

Quelques clichés de Gabasky, le gardien de but Égyptien enflamment la toile. La gente féminine lui fait des éloges.

Le gardien de but Égyptien, Mohamed Abou Gabal Ali connu sous le pseudonyme de Gabaski fait frémir la gente féminine. Sur la toile, son plastique, son charme et sa personnalité font les choux gras des causeries singulièrement chez les filles.

«Un mec beau et sexy»

Pendant que les amoureux du ballon rond se concentrent sur sa grosse performance sur le terrain, dans ses attributs de gardien de but, des internautes ont ramené sur la place publique, des clichés de portier Égyptien en tenue de ville.

En Chemise hawai sur du jean ‘’ pété’’ au niveau du genou ou en costume croisé de couleur sombre, « Gabasky dégage un truc».

Gabaski fait frémir la gente féminine

Sous le poste de ces quelques photos du gardien de but, on pouvait lire en commentaire: « il est fort, franchement le mec dégage un truc de ouf, il est sauvagement fort, il est très beau, beauté ténébreuse, c’est un bon pain croustillant, il a du chien». a lire ces commentaires et l’enthousiasme autour de ce sujet, on peut se rendre compte que le joueur Égyptien a conquis le cœur des femmes.

Excellent gardien de but

Il aurait été le meilleur gardien de but de la CAN 2021 si son équipe l’avait emporté. Jusqu’à la blessure du gardien de but titulaire Mohamed El-Shenavy, contre la Côte d’Ivoire, Gasbasky était destiné à ne pas jouer. Et pourtant, c’est sur lui que va finalement reposer cette équipe Égyptienne. Gabasky saisi l’opportunité de sa titularisation pour briller sous le maillot des pharaons. Un seul but encaissé en 248 minutes de jeu, Gabasky devient la hantise de la Côte d’Ivoire et du Cameroun pour les avoir faits éliminer aux tirs au but. Il assure également une grosse performance en bloquant le penalty du Sénégal exécuté par Sadio Mané, et son premier tir au but. Gabasky assume son rôle de dernier rempare de son équipe.

De beaux jours après la CAN

Ses performances au Cameroun le mettront en position de force à son retour en club ( le Zamalek) pour la négociation de son contrat, lui qui sera bientôt libre. Surtout, elles n’ont fait que confirmer son statut de spécialiste des tirs au but. Gabaski a remporté chacune des six séances qu’il a disputées depuis le début de sa carrière à ENPPI, « le club du pétrole » . El Shorta (2011), El Mokawloon (2011) et Degla (2014) se sont tous pris un mur en Coupe d’Égypte, compétition que le portier a remportée à quatre reprises.

En 2020, ses arrêts face à Mohamed Hany et Aliou Badji offrent la Supercoupe nationale à Zamalek aux dépens d’Al Ahly et de son concurrent El-Shenawy. En revanche, avant d’écœurer Ivoiriens et Camerounais,…lire la suite ici