COMMUNIQUÉ DU GRAND PARTI (GP)

Le Président El Hadji Malick Gakou, les membres du Bureau Politique et l’ensemble des militants du Grand Parti ont la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu du doyen Ameth Saloum Boye. Membre du Bureau Politique et du Comité des Sages du Grand Parti, Ameth Saloum fût un ancien député et ancien Président du Conseil Rural de Malem-Hodar. Son décès est survenu le 16/12/2019 aux États-Unis.

Le Grand Parti et toute la classe politique Sénégalaise ont perdu un homme de valeur, de conviction, un homme engagé et dévoué.

Le Sénégal particulièrement le Saloum, ont perdu un digne fils, un démocrate affirmé.

Le Grand Parti, au nom du Président Malick Gakou et de la Présidente Mata Sy Diallo, formule des prières pour le repos éternel de son âme et présente ses condoléances attristées à son épouse, ses enfants, toute sa famille et toute la population de Malem hodar.

Que la terre lui soit légère.

Le Bureau Politique