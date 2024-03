Le journaliste Adama Gaye annonce son retour…au Sénégal

Au Président Bassirou Faye : Je suis prêt à servir mon pays…Par Adama Gaye

J’attendais que ce soit officiel. Maintenant que votre élection en tant que 5ème Président de la République du Sénégal est officielle, je Vous souhaite Bonne chance, la protection divine et Vous félicite.

Soyez surtout fort. Les loups, qui ont contribué à faire du Sénégal une prison à ciel ouvert, n’ont pas abdiqué. Leurs plans machiavéliques pour vous ceinturer et écarter les vraies forces vives de la nation ayant rendu possible le début de changement que nous sentons sont plus dangereux que jamais.

Ces forces du mal feront tout pour faire dérailler votre vision, votre pensée. Ne laissez à personne le soin de vous contrôler à distance. Dites à vos proches de se méfier des nouvelles amitiés naissantes et surtout de celles qui les approchent par des méthodes de corruption sentimentale, financière ou autres. C’est ainsi qu’elles ont détruit toutes les gouvernances antérieures de ce pays…

Elles chassent en meutes. Les pires lobbies qui soient.

Vous êtes élu, par Votre personne, avec vos soutiens, de première et dernière heure, moins pour faire la nouba que pour aider à améliorer le sort des Sénégalais.e.s et, terriblement misérables, malades et malheureux.

Votre Mission est de redresser notre pays en commençant par son image dévastée.

Oui, truelle en main, je suis prêt à servir et à apporter à mon pays ce dont je crois il a le plus besoin: participer au renforcement de la démocratie, à la prééminence de la République, à la réunification de la nation.

De l’agriculture à l’énergie, de la santé à l’éducation et aux médias mais aussi aux investissements les plus lourds, je suis prêt.

Je rentre dans trois jours d’exil Je vous informe que ma Foi est placée dans une République et un État qui ne referont plus de complot, comme celui dont j’ai été la cible un 29 juillet 2919.

Parce que le peuple du Sénégal vous a élu, Vous êtes la première institution que j’arrête en escomptant que mon message sera aussi reçu à travers tout le pays et au-delà de nos frontières.

Adama Gaye Exilé politique Sénégalais, de retour le 2 avril 2924.