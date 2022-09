Le Lac Rose plein…des hôtels menacés par les débordements

Les impacts consécutifs au reprofilage des voies naturelles ayant fait affluer des quantités importantes d’eau pluviale dans le Lac Rose continuent de plus belle. Après l’activité dans le secteur sel ayant causé des dégâts énormes, c’est au tour de certains réceptifs hôteliers ainsi qu’une douzaine de boutiques de produits artisanaux situés aux abords du lac d’être touchés.

«Il y a certains établissements hôteliers qui sont impactés, c’est le cas de l’hôtel Trarza, de l’Hôtel Palal aussi, ainsi que des boutiques de vente de produits de l’artisanat complétement emportées par les eaux», a indiqué dimanche Ismaïla Dionne, directeur de la Réglementation touristique au ministère du Tourisme et des transports aériens, venu s’enquérir de la situation. Les cours et plusieurs parties de ces réceptifs, qui reçoivent pourtant encore des clients, sont assiégées par les eaux débordant du lac. Des briques sont superposées pour permettre le déplacement in situ.

«On peut dire que c’est un problème qui se passe un peu partout au Sénégal, mais nous, avec notre travail, on est vraiment impactés», a dit Khady Diaw, directrice d’un des réceptifs touchés. «Depuis que je suis là en 2008, c’est la première fois que je vois ce phénomène», a-t-elle poursuivi, se félicitant de la venue de la délégation du ministère du Tourisme.

«Pour le moment, on ne peut pas parler de chiffre d’affaires, parce que ça fait trois ou quatre jours qu’on est dans l’eau, peut-être dans six mois, on pourra voir les impacts sur le chiffre d’affaires», a-t-elle ainsi conclu. Lire la suite en cliquant ICI