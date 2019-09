Les mourides du Bambouck (Koungheul Commune et environs) ont célébré, eux aussi, le Magal commémorant la prière des deux(2) «Rakkats» effectuée, le 05 Septembre 1895, par le Cheikh Ahmadou Bamba, devant le bureau du Gouverneur Général de l’AOF, à Saint-Louis du Sénégal. L’Edition de cette année a eu tous les records d’affluence. Du moins, si l’on en croit Mass Ndiaye, un des membres du Kurel organisateur de cette manifestation : «Pour cette année, tous les disciples mourides, les musulmans de tous bords sont venus nous prester main forte. Tout s’est passé comme sur des roulettes. De généreux bienfaiteurs comme Alioune Badara Ly, responsable politique APR à Koungheul n’ont ménagé aucun effort pour nous accompagner matériellement et financièrement. Comme à l’accoutumée, il a mis la main à la poche pour nous soutenir. A la veille de ce Magal, il a actionné son mouvement «Mouvement des Jeunes pour le Développement de Koungheul/ Ak Badou Ly »(MJDK) pour rendre salubre la Ville. Grâce à lui, la place qui devrait abriter l’événement et ses alentours ont revêtue de leurs plus beaux atours. Tout ce qu’il a donné, il l’a fait au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République son Excellence Macky Sall. Nous le remercions, lui et son équipe, du fond du cœur. Nous leur décernons un satisfécit », a –t-il fait savoir.